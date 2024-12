„Das Nest“ von Leonie Lass

Oszillierende Räume zwischen Präsenz und Absenz

Waiblingen – Das Kulturhaus Schwanen präsentiert vom 17. Januar bis 26. Feb 2025 die Ausstellung "Das Nest" der jungen Künstlerin Leonie Lass. Die Vernissage findet am Freitag, den 17. Jan um 19 Uhr im 1. OG des Schwanen statt.

In ihrer Ausstellung wendet sich Leonie Lass dem konstruierten und konstituierten Raum zu. Ihre Arbeiten oszillieren zwischen Präsenz und Absenz, dem Sichtbaren und Verborgenen, und eröffnen neue Perspektiven auf sich verändernde Zustände. Dabei interessiert sich Lass für die Schwelle zwischen Öffentlichem und Privatem.

"Das Nest - wir begreifen es sofort - ist äußerst leicht zerstörbar, und doch löst es in uns eine Träumerei der Sicherheit aus.“ Bachelard, Gaston: Poetik des Raumes,

Inspiriert von Gaston Bachelards "Poetik des Raumes" wird das Nest für Lass zum Schlupfwinkel, der zugleich mit der Fragilität des Vertrauten konfrontiert ist. Das Heim wird nicht nur als physischer Raum verstanden, sondern als ein Zustand, der Erinnerungen, Erfahrungen und Träumereien speichert, formt und transformiert.

Leonie Lass, geboren in Esslingen am Neckar, studiert Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Sie war Gaststudentin an der Kunstakademie Düsseldorf und absolvierte ein Auslandssemester an der Iceland University of the Arts in Reykjavik. Ihre Arbeiten wurden bereits in renommierten Institutionen wie der Staatsgalerie Stuttgart und dem Kunstmuseum Stuttgart gezeigt.