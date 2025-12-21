„das wohnzimmer“ by Alex Fernandes

Hotel Goldene Rose Dinkelsbühl Marktplatz 4, 91550 Dinkelsbühl

Kaum jemand in Dinkelsbühl ist bekannter als unser brasilianischer Barchef der „Goldenen Rose“, Alexander Fernandes.

Feuer, Temperament, südamerikanische Lässigkeit und die richtige Portion Humor machen diese Persönlichkeit nicht nur einzigartig, sondern erlebenswert. Ab 2026 präsentiert Alex sein, in Dinkelsbühl einzigartiges, neues Highlight:

„Das Wohnzimmer“ by Alex Fernandes.

Diese exklusiven, auf das Jahr verteilte 4 Abende bieten unseren Gästen, live und hautnah die Möglichkeit, eine waschechte, brasilianische Persönlichkeit in Verbindung mit leidenschaftlicher Mixology in gemütlicher Wohnzimmer Atmosphäre und

coolen brasilianischen Beats unserer Bar in der „Goldenen Rose zu erleben. Neben unserem breiten Spektrum an Cocktails, sowie Longdrinks aus allen Ländern dieser Welt, lädt Sie Alex ein, durch ihn selbst handverlesene Smoked Cocktails zu

genießen als auch zu probieren. Schauen Sie ihm über die Schulter und erfahren Sie, was alles in der Welt der Mixgetränke möglich ist. Die geheimen Rezepte können Ihnen ausgehändigt werden, müssen allerdings unter allen Umständen geheim bleiben.

Zusätzlich werden diese einzigartigen Drinks mit ausgewähltem, smoked Fingerfood gepaart, welches durch Ihn, als auch unserem Küchenchef Alexander Hundt inspiriert werden. Alex und Alex – das unschlagbare DUO der „Goldenen Rose“ Nicht nur erlebenswert – sondern ein Muss für jeden.

Reservierung: info@goldenerose.de oder Telefonnummer: 0985157750

Info

Hotel Goldene Rose.gif
Hotel Goldene Rose Dinkelsbühl Marktplatz 4, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
0985157750
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
Google Kalender - „das wohnzimmer“ by Alex Fernandes - 2026-02-20 00:00:00 Google Yahoo Kalender - „das wohnzimmer“ by Alex Fernandes - 2026-02-20 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - „das wohnzimmer“ by Alex Fernandes - 2026-02-20 00:00:00 Outlook iCalendar - „das wohnzimmer“ by Alex Fernandes - 2026-02-20 00:00:00 ical

Tags