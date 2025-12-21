Kaum jemand in Dinkelsbühl ist bekannter als unser brasilianischer Barchef der „Goldenen Rose“, Alexander Fernandes.

Feuer, Temperament, südamerikanische Lässigkeit und die richtige Portion Humor machen diese Persönlichkeit nicht nur einzigartig, sondern erlebenswert. Ab 2026 präsentiert Alex sein, in Dinkelsbühl einzigartiges, neues Highlight:

„Das Wohnzimmer“ by Alex Fernandes.

Diese exklusiven, auf das Jahr verteilte 4 Abende bieten unseren Gästen, live und hautnah die Möglichkeit, eine waschechte, brasilianische Persönlichkeit in Verbindung mit leidenschaftlicher Mixology in gemütlicher Wohnzimmer Atmosphäre und

coolen brasilianischen Beats unserer Bar in der „Goldenen Rose zu erleben. Neben unserem breiten Spektrum an Cocktails, sowie Longdrinks aus allen Ländern dieser Welt, lädt Sie Alex ein, durch ihn selbst handverlesene Smoked Cocktails zu

genießen als auch zu probieren. Schauen Sie ihm über die Schulter und erfahren Sie, was alles in der Welt der Mixgetränke möglich ist. Die geheimen Rezepte können Ihnen ausgehändigt werden, müssen allerdings unter allen Umständen geheim bleiben.

Zusätzlich werden diese einzigartigen Drinks mit ausgewähltem, smoked Fingerfood gepaart, welches durch Ihn, als auch unserem Küchenchef Alexander Hundt inspiriert werden. Alex und Alex – das unschlagbare DUO der „Goldenen Rose“ Nicht nur erlebenswert – sondern ein Muss für jeden.

Reservierung: info@goldenerose.de oder Telefonnummer: 0985157750