„Dem Volke einmal Kunst bringen“

Ein Abend mit literarischen Texten und szenischem Spiel.

Die Schriftstellerin Augusta Bender (1847–1924) und die Mosbacher Buchhändlerin Magdalena Mävers (1867 –1958 ) standen im Briefwechsel und schätzten einander. Beide verstanden sich als „Volksbildnerinnen“ und forderten Bildung für alle, besonders im ländlichen Raum. Augusta Benders Werke wurden in der Buchhandlung Wilhelm Mävers in Mosbach (heute Kindlers Buchhandlung) verkauft. Der Abend lässt die beiden ganz unterschiedlichen Frauen lebendig werden und schafft einen neuen Zugang zu Augusta Benders Werk.