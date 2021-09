Den Ruhestand sicher planen und vorbereiten

Sie blicken in Richtung Rente und sind unsicher, was zu beachten ist? Sie fragen sich, wann es sinnvoll sein kann über Vorsorgethemen nachzudenken? Auch die Sicherheit spielt für Sie eine zentrale Rolle? Viele Fragen tauchen im Rahmen der Planung des Ruhestandes auf. Gerade auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen handelt es sich hier um ein wichtiges Thema. In diesem Vortrag werden die zentralen Fragen, die es im Zusammenhang mit der Planung und Vorbereitung des Ruhestandes zu beachten gilt, aufgezeigt und Handlungsempfehlungen unterbreitet.