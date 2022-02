Am Montag, dem 23. Februar 2022 ist das Theater Lindenhof mit der Komödie „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“ von Wolfgang Maria Bauer zu Gast in der Stadthalle Plochingen (Hermannstraße 25, 73207 Plochingen).

Im himmlischen Paradies über Süddeutschland hockt der Brandner nunmehr seit sieben Jahren und es ist auf Dauer doch recht langweilig. Auf der Erde dagegen muss dringend ein Verbrechen verhindert werden. Der Flori, Brandners Schwiegersohn, will sich das in Bürgermeister Senfles Garten vergrabene Vermögen sichern und das wird die Senfle-Witwe nicht überleben. Im Himmel weiß man das schon, denn da erscheinen die Zeitungen immer zwei Tage vor den Ereignissen. Also muss der Brandner runter auf die Erde und eingreifen. Der Flori darf nicht zum Räuber und Mörder werden, immerhin hat er vier Kinder und ist die große Liebe von der Marie, Brandners Enkelin. Gut, dass der Brandner im Knochenkarle einen Freund hat, der ihm hilft. Und gut auch, dass die hohe Dreieinigkeit beim Jüngsten Gericht eine salomonische Lösung findet. Das irdische Leben scheint selbst in schwierigsten Situationen gestaltbar, vorausgesetzt man hat die nötige Bauernschläue - wie der Brandner Kaspar.

Die Inszenierung des Theaters Lindenhof ist die Fortsetzung des alten bayrischen Volkstheaterstücks vom Brandner Kaspar, und natürlich - wie von den Lindenhöflern gewohnt – im Schwäbischen angesiedelt, Dialekt inklusive.

Karten zum Preis von 20,- bis 24,- € (ermäßigt von 13,- bis 15,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen). Reservierungen über: Tel. 07153 / 7005-250. Beginn der 1. Vorstellung: 17 Uhr, Beginn der 2. Vorstellung: 20 Uhr.

In der Stadthalle gilt durchgehend Maskenpflicht (in Alarmstufe I und II FFP2-Maske). Die Stücke werden ohne Pause gespielt, es gibt keine Pausenbewirtung und die Garderobe wird nicht besetzt sein. Für die Veranstaltung sind die geltenden Corona-Regeln zu beachten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.plochingen.de/Theater