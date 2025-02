„Der geheimnisvolle Koffer von Herrn Benjamin“: d.a.i.-Workshop zum Jungen LTT-Theaterstück

Come join us for a family-friendly, playful introduction to LTT’s ‘Mr. Benjamin's Suitcase of Secrets’. In this fun-filled hour, you will find out about the experimental research on borders happening on stage through movement, acting, and improvisation in English with our native speaker Lena. This workshop is the perfect sneak-peek to enhance your theater experience before you enter the research lab with Maura, Rafo and Piz. They hope to welcome you soon! So bring your dad, grandmother, uncle, or any other accompanying adult who will explore the world of borders with you.

Entdeckt mit uns die Welt der Grenzforscher*innen Maura, Rafo und Piz! Mit Übungen und kleinen Improvisationen lernt ihr das Grenzlabor der drei Figuren kennen, die mit dem Grenzoskopophon und ihrer Wahrnehmung Lücken und Risse in Grenzen aufspüren können. Der Workshop richtet sich an Kinder und deren erwachsenen Familienmitgliedern, die gemeinsam den Workshop besuchen wollen.

Workshop (in englischer Sprache): 14:30 - 15:30 Uhr

Aufführung: 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: Landestheater Tübingen (LTT), Eberhardstraße 6, Tübingen

Eintritt: 3 €, Anmeldung über www.landestheater-tuebingen.de

Weiterer Termin: Sa. 4.5.

In Kooperation mit dem Landestheater Tübingen (LTT)