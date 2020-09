Ein Dutzend nigelnagelneue Lieder und Geschichten beweisen „Rock and Roll isch beautiful!“. Der wildgewordene, wortgewaltige Schwabe trifft den Weltstar aus Memphis, wird zum Blutspender, gerät in die Fänge eines Fitness-Clubs und zuletzt sogar in die Endausscheidung eines regionalen Talentwettbewerbs. Wie der Horizontaldenker mit alldem zurechtkommt, erzählt die Fortsetzung des neuen Programms.