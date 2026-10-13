„Der kleine König und sein Pferd Grete – Weihnachtsgeschichten"

Weihnachten steht vor der Tür und auch der kleine König ist schon ganz aufgeregt. Um sich die lange Wartezeit zu vertreiben, denkt er sich mal wieder viele verrückte Sachen aus.

Mit Gretes Hilfe backt er ganz außergewöhnliche Kekse und das Wichteln darf natürlich auch nicht fehlen. Die beiden haben viel Spaß und plötzlich steht ein riesiges Paket vor dem Schloss des Kleinen Königs.

Ein stimmungsvolles und witziges Kindertheater in der Vorweihnachtszeit nach den Kinderbüchern von Hedwig Munck. Gespielt von Detlef Heinichen von dem Theatrium Steinau.