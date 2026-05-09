Geprägt vom 2. Vatikanischen Konzil hatte Hector Sevillano das Ziel, der modernen Welt durch seine Bilder eine neue religiöse Sprache zu ermöglichen.

Bei sakralen Darstellungen orientierte er sich an der Fragestellung, wie man als Christ mit den Hauptideen des Evangeliums in der heutigen Zeit umgehen könnte, ebenso mit den offensichtlichen menschlichen Unzulänglichkeiten. Eine besondere Verbindung besteht zu Wiesloch, wo die Pfarrgemeinde St. Laurentius mehrere Jahre lang eine von ihm künstlerisch ausgestaltete Krypta nutzte.

Bereits in den 1950er Jahren reizte es Hector Sevillano, die Realität des Menschen künstlerisch darzustellen. Er verzichtete hierbei bewusst auf abstrakte Darstellungsweisen, da „der Mensch nicht abstrakt“ sei. Sein Stil ist klar und konstruiert, geprägt von präzisen Linien und geometrischen Formen. Auch setzt er sich in vielen Werken mit der Begegnung unterschiedlicher Generationen und Kulturen auseinander, oftmals mit einem Augenzwinkern. Da er den modernen Menschen ansprechen wollte, finden sich auch Elemente der Comicliteratur in seinen Werken.

Am Samstag, den 5. September 2026, um 19 Uhr wird die Ausstellung „Der Mensch ist nicht abstrakt“, eine Retrospektive des Künstlers Hector Sevillano, im kleinen Foyer des Palatin feierlich eröffnet. Die Einführung übernimmt Victor Sevillano. Musikalisch wird die Eröffnung von Gwendolyn Grauer, Musikschule Südliche Bergstraße, begleitet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist kostenlos.