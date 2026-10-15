„Der Reisende“ - Vortrag von Andrea Wulff

Das neueste Buch widmet die Bestseller-Autorin Andrea Wulf der Wiederentdeckung des Georg Forster: Naturforscher, Entdecker, Revolutionär.

Georg Forster war seiner Zeit weit voraus: Bereits als junger Mann bereiste er die entlegensten Winkel der damals bekannten Welt und stellte mit seinen Ideen zu Menschlichkeit und Freiheit die europäischen Weltanschauungen des 18. Jahrhunderts radikal infrage.

Andrea Wulf, geboren in Indien und aufgewachsen in Deutschland, lebt in London. Als Autorin wurde sie mit einer Vielzahl internationaler Preise ausgezeichnet, vor allem für ihren Weltbestseller »Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur« (2016), der in 27 Sprachen übersetzt wurde und 2016 den Bayerischen Buchpreis bekam. Andrea Wulf schreibt u.a. für die New York Times, The Atlantic und die Financial Times. Sie ist ein Fellow der Royal Society of Literature.