„Der zerbrochne Krug“

Gastspiel der Theater Kompagnie Stuttgart im Rahmen der Theaterreihe des Kulturamts Plochingen.

Dorfrichter Adam wacht morgens auf, er hat schwere Verletzungen am Kopf. Als sich hoher Besuch ankündigt, der zur Überprüfung der Amtsgeschäfte das Land durchreist, kommt der Dorfrichter recht in Not: just heute soll ein zerbrochener Krug verhandelt werden und der Gerichtsrat Walter will dem Verfahren beiwohnen. Ob die seltsamen Verletzungen des Dorfrichters mit dem gerade zu verhandelnden Fall zusammenhängen? Je länger das Verfahren dauert, umso mehr kommt ein schwerer Verdacht auf…

Justizirrtümer, Korruption, Vetternwirtschaft und die MeToo-Debatte – der Stoff ist aktuell wie eh und je.

1. Vorstellung: 17 Uhr

2. Vorstellung: 20 Uhr

Vorverkauf und Kartenreservierungen über die PlochingenInfo (Tel. 07153 / 7005-250, Mail tourismus@plochingen.de).