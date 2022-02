„Die drei ???“ für die ganze Familie

R. Wiegand, We Christoph Tauber

Christoph Tauber schreibt und zeichnet Comics zur beliebten Kinder-Krimi-Reihe „Die drei Fragezeichen“ oder kurz „Die drei ???“. Am Dienstag, den 15. Februar kommt er um 19 Uhr in die Mediathek, um den neuesten Band „Der Goldene Salamander“ für kleine und große Fans vorzustellen.

Christoph Tauber ist Texter und Zeichner der im Kosmos-Verlag erscheinenden Reihe von Graphic Novels zur beliebten Kinderbuchserie „Die drei ???“. Graphic Novels sind Comics im Buchformat. Tauber fasziniert in seinem Programm mit Filmeinspielungen und eigens dafür komponierter Musik Fans der „Drei ???“ und alle, die es werden wollen. Die Veranstaltung in der Mediathek beginnt am früheren Abend und eignet sich für einen Besuch von Kindern ab ca. neun Jahren mit ihren Eltern – für kleine und größere Fans der Detektive.

Im gerade erschienenen Comic „Der Goldene Salamander“ macht eine Wrestling-Show Station in Rocky Beach und die drei Detektive lassen sich das Spektakel natürlich nicht entgehen. Doch kurz vor dem großen Showkampf gerät der Star der Truppe, der Goldene Salamander, unter Verdacht. Er soll eine Bank überfallen haben. Können Justus, Peter und Bob seine Unschuld beweisen?

Für die Veranstaltung gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen. Die Mediathek informiert auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand. Die Veranstaltung wurde von der Fachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Karlsruhe unterstützt, indem diese eine Tournee in den nordbadischen Bibliotheken organisiert hat. Karten für die Veranstaltung gibt es in der Mediathek zu den Öffnungszeiten im Vorverkauf. Für die Lesung für Schulklassen am 16.02. um 10 Uhr sind noch Plätze frei.