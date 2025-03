Spannung pur im Kulturhaus Schwanen!

Comiczeichner und Autor Christopher Tauber lädt zu einer Lesung der Extraklasse ein. Er präsentiert seine Graphic Novel „Die drei ??? – Hotel Bigfoot“ und nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Welt der Kult-Detektive.

Fernab von Rocky Beach geraten Justus, Peter und Bob am Set eines B-Horror-Movies in ein neues Abenteuer. Zwischen verschwundenen Requisiten, einem divenhaften Hauptdarsteller und einer Gruppe Bigfoot-Forschern ist detektivischer Spürsinn gefragt. Christopher Tauber erweckt die Geschichte mit atmosphärischer Musik und Geräuschen zum Leben und schlüpft dabei in alle Rollen. Fans dürfen sich auf Popkultur-Referenzen, Einblicke in die Welt der Bigfoot-Gläubigen und eine Überraschung aus Justus' Liebesleben freuen.

Die Graphic Novel Reihe der drei ??? wurde 2018 mit dem Max & Moritz Preis ausgezeichnet und ist aus dem Kosmos der drei Detektive nicht mehr wegzudenken. Christopher Tauber hat maßgeblich zum Erfolg der Reihe beigetragen und präsentiert in Waiblingen die fünfte Originalgeschichte.

Die Lesung findet im Rahmen der Ausstellung „Cover-Love(r). Aiga Rasch und Die drei ???“ in der Galerie Stihl Waiblingen statt und wird von der Buchhandlung Taube Waiblingen mitpräsentiert.