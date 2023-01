„Die Krumpflinge - Egon zieht ein!“

Ein lustiges, schwungvolles Theaterstück für Familien und Kinder ab 5 Jahren. Nach dem ersten Band der bekannten Kinderbuchreihe von Annette Roeder, erschienen bei Verlagsgruppe Random House.

Im hintersten Keller der Villa Artich wohnen die Krumpflinge: kleine, grüne, spitzohrige, wilde, ungezogene, fellige Wesen. Sie haben ihre Krumpfburg in einem Haufen Gerümpel eingerichtet. Krumpflinge lieben freche Streiche und gemein sein. Und sie lieben ihren Krumpftee, den sie aus den Schimpfwörtern brauen, die aus den Abflussrohren der oberen Wohnung zu ihnen in den Keller sickern. Als oben aber die junge Familie Artich einzieht, deren Leitspruch ist: „Wir heißen Artich und wir sind artig“, gerät die Krumpflingssippe in eine ernstzunehmende Teekrise. Wenn keiner schimpft, gibt’s keinen Tee. So kann es nicht bleiben...es muss etwas geschehen! Jetzt kann Egon, der kleinste der Sippe, der eigentlich viel zu nett für einen ordentlichen Krumpfling ist, zeigen was in ihm steckt.

Eine Koproduktion der Figurentheater Berta & Co. und Figurentheater Martinshof 11.

Eintritt 4.00€ / Anmeldung erforderlich Anmeldung und weitere Informationen über die Stadtbibliothek, Tel. 07153 / 7005-270.

Bitte beachten Sie, Anmeldung und Kartenvorverkauf sind in der Regel max. 4 Wochen vor der Veranstaltung möglich. Nicht abgeholte Karten kommen spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung wieder in den Verkauf.