Jean Tardieus Stück ist ein Kaleidoskop des urbanen Lebens, in dem Menschen auf einem Bahnsteig zusammenkommen, reden, aneinander vorbeireden, verharren und wieder verschwinden.

Das Fehlen von Kommunikation wird zum Spiel mit Konventionen, die Sprache zum Rhythmus. Wortfetzen und unvollständige Sätze formen ein „organisiertes Chaos“, in dem sich der Einzelne in der Masse auflöst. Doch inmitten dieses Durcheinanders zeichnet sich die Geschichte eines namenlosen Liebespaares ab, ein Hauch von Menschlichkeit in der Anonymität der Großstadt.

„Die Liebenden in der Untergrundbahn“ ist ein zeitloses, aktuelles Stück mit viel Witz und Ironie.