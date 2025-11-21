Theater DienstAG - Komödie in 2 Akten von Friedrich Dürrenmatt.

Drei berühmte Physiker in einem exklusiven Schweizer Sanatorium, eine Psychiaterin, drei Morde. Sind die Physiker wirklich die, die sie vorgeben zu sein? Verfolgt die Psychiaterin finstere Eigeninteressen? Gibt es ein happy end für alle?

Friedrich Dürrenmatt verhandelt in der 1961 geschriebenen Tragikomödie auf unterhaltsame Weise die moralischen Fragen der Neuzeit: ist Wissenschaft nur der Forschung nach neuen Erkenntnissen verpflichtet oder hat der Wissenschaftler auch Verantwortung dafür, was mit seinen Entdeckungen später passieren könnte?