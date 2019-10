„Die Tour 2019“ - Kleinkunstpreis Baden-Württemberg

Seit über 30 Jahren ehrt das Land mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg "Große Klein-Kunst" aus allen Genres. Die Kleinkunstszene im Land ist quicklebendig und überzeugt weiterhin mit einer großen Vielfalt aus verschiedenen Kunstgenres.

Der vom Land BW ausgelobte und von Lotto Baden-Württemberg zu gleichen Teilen finanzierte Preis hat sich über die Jahre zu einem echten Prädikat entwickelt und dient als Sprungbrett für die Künstlerkarrieren. Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ist der einzige Landespreis für Kleinkunst in Deutschland. Einige der ausgezeichneten Künstler, unter ihnen Bülent Ceylan, Florian Schröder und Christoph Sieber konnten den Preis als Sprungbrett in eine nationale Karriere nutzen. Zu den bisherigen Gewinnern zählten auch weitere Landesgrößen wie z.B. die Füenf, Eure Mütter, Bernd Kohlhepp, Özcan Cosar oder Christine Prayon.

Die Tour ist ein lebendiges Format, welches innovative Künstler/-innen in wechselnder Zusammensetzung in Soziokulturellen Zentren auftreten lässt. Hier, in der Schmiede vieler Kleinkunstkarrieren, können Sie sich vom Talent der preisgekrönten Künstler/-innen überzeugen und zukünftige Sterne am Kleinkunsthimmel entdecken. Die Tour ist eine LAKS-interne Kooperation mit einer Förderung von Lotto Baden-Württemberg.

Folgende in 2019 prämierte Künstler/-innen bereichern das Programm der Tour in Stuttgart:

Zink (Hauptpreisträger): Zwischen Schrott und Zauber: ZINK! steht für Zauberkunst der etwas anderen Art. Der oberschwäbische Magier tourt mit Fahrzeugen aus Alteisen durch die Lande. Dabei macht er keinen Hehl aus seinen Tricks – im Gegenteil. Die offensichtlich anmutenden Kunststücke scheinen bei diesem außergewöhnlichen Programm den Zauberer im Griff zu haben. Für seine ganz spezielle Zauberparodie erhält er nicht selten Ovationen. Wir ziehen vor ZINK! den Hut: das ist irrsinnig komisch, zum Tränenlachen witzig, anarchisch, chaotisch und sympathisch.

www.zauberzink.de

Stefan HISS (Hauptpreisträger): Nach über 30 Jahren auf der Bühne denkt Stefan Hiss noch lange nicht ans Aufhören. Mit seiner eigenwilligen Folk-Rock-Polka und ironisch-zynischen Texten liefert der Stuttgarter ein einmaliges Crossover. Er ist ein echtes Unikat und mit Sicherheit einer der besten Akkordeonisten aus dem Südwesten. Die Ansagen und Texte von Stefan Hiss sind dabei eine Qualität für sich: rabenschwarz, romantisch, tiefsinnig!

www.hiss.net

Nikita Miller (Förderpreisträger) Am Anfang seiner beruflichen Laufbahn hat Nikita Miller Informatik studiert. Es folgen verschiedene Jobs und ein Studium der Philosophie und Rhetorik. Mit der ersten Comedy Show, die er sieht, fällt der Groschen. Seitdem steht der Stuttgarter auf der Bühne und erzählt. Mit seinen Geschichten über seine kasachischen Wurzeln und die schwäbische Heimat zieht er das Publikum in seinen Bann. Authentisch und charismatisch, komisch und spannend, philosophisch und hintergründig - ein junger alter Meister der Erzählkunst, die er neu aufleben lässt.

www.nikita-miller.de

Moderation: René Sydow (Preisträger 2015): René Sydow hat sich neben seiner Tätigkeit als Autor vor allem in der Sparte Kabarett einen Namen gemacht. Der schon mehrfach ausgezeichnete Sydow zeigt sich als poetischer Kabarettist, der zwischen literarischem Wortspiel und scharfer politischer Satire wechselt.

www.renesydow.de

Ausrichter der Tour 2019 ist wieder der Verband der Soziokulturellen Zentren, die LAKS Baden- Württemberg e.V. In deren Häusern ist die Kleinkunst seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil des Programms.

Veranstalter: Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg e.V.