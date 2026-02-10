Was passiert, wenn Liebe auf unterschiedliche kulturelle Traditionen trifft?

Im Mittelpunkt der Komödie steht die Liebesgeschichte zwischen Hakan, einem jungen Mann mit türkischen Wurzeln, und seiner deutschen Freundin Nina. Die Vorbereitungen ihrer Hochzeit bringen familiäre Erwartungen, kulturelle Prägungen und persönliche Vorstellungen auf unterhaltsame Weise zum Vorschein. Mit viel Humor und Feingefühl macht das Stück typische Missverständnisse, Rollenbilder und Herausforderungen des Zusammenlebens in einer vielfältigen Gesellschaft sichtbar und lädt ein, den Blickwinkel zu wechseln und einander besser zu verstehen.

Die deutsch-türkische Theatergruppe „Halber Apfel“ um Autor und Regisseur Murat Isboga begeistert seit vielen Jahren mit interkulturellen Inszenierungen. Die Traumhochzeit zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des Ensembles.