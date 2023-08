„Die Urwald-Expedition“ gespielt vom „Liedertheater Altmann“ aus Stuttgart

Mit Bus, Bahn und Dampflock machen sich der Urwald-Forscher Chris und Miss Eve auf die Reise in den Urwald, um den Schatz mit dem Geheimnis des Urwalds zu finden. Dabei begegnen sie vielen Tieren und müssen jede Menge Abenteuer bestehen. Während des Stücks werden die Kinder in das Geschehen mit einbezogen und dürfen z.B. eine Detektivausbildung mitmachen. Ein fröhliches Theaterstück mit Musik zum Mitsingen gespielt vom „Liedertheater Altmann“ aus Stuttgart . Für Kinder ab 4 Jahren. Bitte haben Sie Verständnis, dass jüngere Kinder nicht mit dabei sein dürfen! Eintritt: Kinder 3 € / Erwachsene 5 €. Vorverkaufsbeginn: sofort nach Erscheinen des "Backnanger Schüler-Ferienprogramms 2023"; Vorverkauf direkt in der Stadtbücherei (Tel. 07191 894-498). Einlass: ca. 5 Min. vor Veranstaltungsbeginn