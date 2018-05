„Dimension 4“ von LAB51: Johanna Vargas (Gesang) und Magdalena Cerezo Falces (Klavier)

Musik des 20. Jahrhunderts gilt oft als schwer zugänglich, sperrig, anspruchsvoll. Das Ensemble LAB51 mit der Sängerin Johanna Vargas und der Pianistin MagdaLena Cerezo bietet einen neuen Zugang zur „Neuen Musik“: Aus dem klassischen Lied-Duo wird hier eine musiktheatralische Gesangs- und Klang-Performance, die nicht nur die Bühne, sondern den gesamten Raum einbezieht. Werke von Wolfgang Rihm, Luciano Berio, György Ligeti, Luigi Nono und anderen – zum Teil extra für die beiden komponiert – werden eindrucksvoll interpretiert.Beide inzwischen vielfach ausgezeichneten Künstlerinnen haben nicht nur die klassische Ausbildung absolviert, Master in Liedgestaltung an der Musikhochschule Karlsruhe, sondern auch an der HfM Stuttgart ein zusätzliches Masterstudium in Neuer Musik mit Auszeichnung absolviert. Sie gastierten seit einiger Zeit nicht nur in Deutschland, zum Beispiel bei den Donaueschinger Musiktagen, sondern auch bei internationalen Wettbewerben und Musikfestivals. Johanna Vargas tritt daneben auch als Solistin in geistlichen Konzerten und Oratorien auf, im vergangenen Jahr unter anderen im Konstanzer Münster, der Stiftskirche Stuttgart und dem Ulmer Münster.