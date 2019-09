„Don‘t try #nopera“ - Szenisches Konzert mit neuer Musik,

In der Oper erleben wir große Gefühle, während wir still zuhören. Die Erregung wird in Applaus oder Bravo- und Buh-Rufe kanalisiert.

Gefühle sind die Mittel der Oper, im Laufe der Geschichte haben sie das Opernhaus immer wieder verlassen. Inzwischen nimmt die politische Bühne diese Rolle ein. Politiker sprechen wieder über Gefühle und provozieren und performen Affekte, während Fakten scheinbar an Bedeutung verlieren. Denn emotionale Aussagen scheinen vertrauenswürdiger und weniger verdächtig fake zu sein. Ist das der Vorabend der Rückkehr der Oper als politisches Mittel? In diesem szenischen Konzert neuer Musik werden die Mittel der Oper und der Politik gegenüber gestellt und hinterfragt. Vor und nach dem Konzert stellen sich die Künstler/innen den Fragen des Publikums.

Regie + Dramaturgie: Jasmin Schädler; Raum + Kostüm: Stephanie Zurstegge; Klangregie: Ui-Kyung Lee; Künstler/innen: Lucas Gerin (Schlagzeug), Felix Nagl (Klavier + Synthesizer), Maria Kalesnikava (Flöte), Viktoriia Vitrenko (Stimme)

Am 23.10.19 findet ein Workshop zu neuen Spieltechniken mit den Künstler/innen statt (192-27278).