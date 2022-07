Deutschlands bekanntester Fußball-Talk „Doppelpass On Tour“ auch in diesem Jahr durch ganz Deutschland.

Der beliebte Fußball-Talk mit leidenschaftlichen, unterhaltsamen und humorvollen Diskussionen und ganz vielen Geschichten rund um den Fußballsport zu seinen Fans nach Hause. Die Event Reihe Doppelpass On Tour gastiert mit Sportmoderator Thomas Helmer am28.09.2022 auch in Heilbronn in der Harmonie.

Thomas Helmer begrüßt live on Stage prominente Gäste aus dem Fußball- und Showbereich. Die Gäste werden in Kürze bekannt gegeben.