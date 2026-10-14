„dulabi“ präsentiert: Kriminal-Tango - Literarisches Musikkabarett

Freuen Sie sich auf eine energiegeladene Revue mit Kriminalgedichten, Balladen und viel Musik.

Mit Piano, Saxophon, Gesang, E - Gitarre, Vibraphon und Percussion fegen die Multiinstrumentalistinnen Heike Michaelis und Regina Fischer durch Chanson, Pop, Rock, Jazz, Filmmusik und Oper.

Die zauberhafte Schlangendiva Celina Python liefert sich einen Schlagabtausch mit ihrem coolen Verehrer Götz E. Sie rezitiert Gedichte von Wedekind, Schiller und Chobot, er rappt Balladen zu groovigen Pianosounds. Regina Fischer rockt AC/DC und die Schlangendiva singt Oper. Ein rasanter, spannender und humorvoller Abend.