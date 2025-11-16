„Eduard Mörike - Eine poetische Lebensreise“. Ein Vortrag von Albrecht Esche.

Vor 150 Jahren, am 4. Juni 1875, starb der Dichter Eduard Mörike. Seine Bedeutung als Poet und Schriftsteller ist unbestritten, gilt er doch als einer der großen Lyriker deutscher Sprache.

Sein psychologisches Einfühlungsvermögen in die Themen von Liebe, Leidenschaft und Naturwunder ist einzigartig. Anhand ausgewählter Gedichte wird seine Biografie anschaulich kommentiert und sein poetischer und geistiger Werdegang beispielhaft reflektiert.

Albrecht Esche M.A., früher Studienleiter der Evangelischen Akademie Bad Boll, beschäftigt sich als Theologe und Literaturwissenschaftler seit vielen Jahren mit Werk und Vita Mörikes und wird die lebensgeschichtliche Eigenart Mörikes zur Darstellung bringen. Dabei wird auch das Unbehagen des Dichters am kirchlichen Brotberuf nicht unberücksichtigt bleiben.

Eine gemeinsame Veranstaltung vom Mörikehaus Ochsenwang und dem Literaturbeirat der Stadt Kirchheim unter Teck.