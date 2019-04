„Ein Panter in Berlin – Kurt Tucholsky und der Sound der zwanziger Jahre“

Kurt Tucholsky, der wohl bedeutendste deutsche Satiri-ker und Journalist des 20. Jahrhunderts, hatte eine große Liebe: sein Grammophon!

Diese Liebe teilt er mit dem Frankfurter Kabarettisten und Schellackplatten-Sammler Jo van Nelsen, der an diesem Abend dem Sound der zwanziger Jahre nachlauscht in Tucholskys Texten und Liedern, untermalt von bewegten Bildern aus be-wegter Zeit. Vor allem Tucholskys amüsante Schall-platten- und Künstlerkritiken stehen im Mittelpunkt.

Jo van Nelsen lässt die längst verklungenen Stimmen dieser Künstler/innen – wie Claire Waldoff, Jack Smith und Richard Tauber – direkt vom Grammophon erklingen und berichtet Spannendes über ihr Leben. Und er leiht den witzigen Chansons Tucholskys, die der Satiriker unter dem Pseudonym Peter Panter für die Berliner Kabarettsder zwanziger Jahre schrieb, seine eigene Stimme.Eine ebenso vergnügliche wie spannende Grammophon-Lesung auf den Spuren des Panters, dessen Texte noch immer unglaublich aktuell sind.

Jo van Nelsen begann seine Karriere als Chansonnier. Er arbeitetet als Schauspieler und Moderator in Theaterund Varieté, im Rundfunk und im Fernsehen und leiht seine Stimme den verschiedensten Charakteren in so prominenten Spielen wie „World of Warcraft” und „Final Fantasy”. Jo van Nelsen erhielt u.a. den Ralph-Benatzky-Chansonpreis und den Thüringer Kleinkunstpreis.