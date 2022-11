Schon im Frühjahr haben Rudolf Guckelsberger (als versierter Erzähler) und das Akustik-Duo BitterGreen mit ihrem ersten Weinkrimi-Programm „Tödlich im Abgang“ und den dazu passenden Songs ihr Publikum auf Burg Stettenfels begeistert.

Nun legen sie sozusagen den zweiten Akt ihrer Vorliebe für hintergründige Unterhaltungsliteratur vor: In ihrem zweiten Programm „Ein Viertele Tod“ präsentieren sie in munterem Wechsel von Text und Musik weitere herrlich morbide Kriminalgeschichten, in denen Wein die Hauptrolle spielt. Dazu können Sie sich mit den entsprechenden Tropfen (ohne Gift, versteht sich!) versorgen und wir versprechen Ihnen – na, was wohl? Einen Mordsspaß!