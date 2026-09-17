„Epic Night“ ein außergewöhnlicher Konzertabend mit Katharina Campos Aquino

Ein Konzert mit Soundtracks, Gaming Music, NewClassic u.a.

Mit EPIC NIGHT präsentiert KCA-MusicEvents einen Konzertabend, der unterschiedliche musikalische Welten auf besondere Weise miteinander verbindet. Die vielseitige Musikerin und musikalische Leiterin Katharina Campos Aquino lädt gemeinsam mit Live-Orchester, Chor und Solisten zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis ein, das durch eine eindrucksvolle LightShow auch visuell in Szene gesetzt wird.

Große Melodien aus Film und Fantasy, mitreißende Klänge aus der Welt des Gaming, moderne Kompositionen und populäre Klassik verschmelzen zu einem abwechslungsreichen Programm mit kraftvollen Rhythmen und sphärischen Klängen.

Im Mittelpunkt steht Musik, die Erinnerungen weckt, Emotionen entstehen lässt und ihre besondere Wirkung im Zusammenspiel von Stimmen, Orchester und Licht entfaltet. Ein Konzertabend voller Atmosphäre, musikalischer Vielfalt und besonderer Gänsehautmomente.