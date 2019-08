„Ernährung gemäß der traditionellen chinesischen Medizin“

Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) teilt Lebensmittel nach ihrer thermischen Qualität ein. Das Spektrum reicht von kalt, kühlend über neutral zu wärmend und heiß. Chili ist »heiß«,denn es bricht einem der Schweiß aus, wenn man viel davon zu sich nimmt.

Eis ist ein Beispiel für ein kühlendes Nahrungsmittel. Manche Menschen bekommen Kopfschmerzen, wenn sie Eis essen, denn die thermische Qualität hat einen Einfluss auf den Organismus. Um gesund zu bleiben, sollte man gemäß der traditionellen chinesischen Medizin in kühlender Umgebung wärmend essen, während man in heißer Umgebung kühlende Nahrungsmittel verzehrt. Erkrankungen wie Couperose und Rosacea, aber auch Rheuma und Diabetes, lassen sich auf eine – gemäß der TCM – falsche Ernährung zurückführen. In diesem Vortrag erfahren Sie, welche Nahrungsmittel aus Sicht der TCM für unsere Breitengrade gesundheitsförderlich sind.

Info: Passend zu diesem Vortrag bieten wir am Dienstag, 22. Oktober 2019, einen Kochkurs an (s. S. 30).

tp50plus