In rund 25 Jahren ist Oliver Lück durch mehr als 30 Länder gereist. Er nimmt er sein Publikum mit vielen Bildern und Erzählungen mit auf seine jahrzehntelange Reise in seinem alten VW Bulli. Erst allein, dann mit Hund und schließlich waren auch noch Frau und drei Kinder mit auf Tour. Stets ist er auf der Suche nach Menschen und ihren Geschichten. Der Weltenbummler präsentiert unter dem Titel „Europa bunt – von Ländern, Menschen und Geschichten“ Aufnahmen seiner Erlebnisse aus den vergangenen Jahren, berichtet von Erlebnissen und Personen, die ihm begegnet sind – wie die Frau aus Lettland, die aus Ostsee-Müll Kunst macht, den schwedischen Fischer, der auf einer entlegenen Insel lebt, oder den Parkranger, der im Nordosten Polens den letzten Urwald Europas schützt. „Jeder dieser Menschen ist Europa und repräsentiert die Buntheit des Kontinents“, so Lück, der seine Zuschauer mitnimmt auf eine Reise quer durch Europa.

Oliver Lück, Jahrgang 1973, ist ein „Menschenjournalist“: Er kommt aus Schleswig-Holstein und schreibt Geschichten über Menschen, die Geschichten zu erzählen wissen.

Die Veranstaltung wird gefördert vom Staatsministerium Baden-Württemberg