„Förderverein Mahnmal e.V.“ zeigt Wanderausstellung im Rathausfoyer Ausstellung zur Erinnerung an die deportierten badischen Juden

Vom 3. Juli bis 15. August 2026ist im Foyer des Bad Rappenauer Rathauses die Ausstellung „...von der Bevölkerung kaum wahrgenommen...“ zu sehen.

Gezeigt werden Fotografien zur Deportation badischerJuden nach Gurs am 22. Oktober 1940.Zur Ausstellungseröffnung am Freitag, 3. Juli um 17.00 Uhr sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen. Im Auftrag der NSDAP-Gauleiter Robert Wagner und Josef Bürckel wurden am 22. Oktober 1940 über 6.400 badische und saarpfälzische Jüdinnen und Juden abgeholt. Sie wurden nach Frankreich in das Internierungslager Gurs nördlich der Pyrenäen deportiert. In verschiedenen Orten in Baden wurde die Verschleppung fotografiert und dokumentiert.

Diese Fotografien sind Schlüsselquellen für das Schicksal der Jüdinnen und Juden. Erstmals zeigt eine Ausstellung alle bekannten Aufnahmen aus den badischen Gemeinden Bretten, Bruchsal, Gailingen, Kippenheim, Lörrach, Tauberbischofsheim und Weingarten.

Geöffnet ist die Ausstellung zu den Öffnungszeitendes Rathauses: Montag bis Mittwochvon 8 bis 16 Uhr, Donnerstagvon8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.