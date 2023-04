„Fantasien in Holz und Farbe“ - Skulpturen und Stühle

Geöffnet vom 29.04.2023 - 04.06.2023, jeden Samstag & Sonntag von 14 - 17 Uhr. Eintritt frei!

Stühle und Skulpturen aus Holz von Volkmar und Ilona Koch aus Aglasterhausen sind ab Ende April im Kulturhaus „Forum Fränkischer Hof“ in Bad Rappenau zu sehen.Fantasien in Holz sind Skulpturen, deren Formen bereits in der Natur angelegt sind und die vom Künstler entdeckt und bearbeitet wurden.Nachhaltigkeit ist das Anliegen beim Gestalten alter, ausrangierter Gebrauchsgegenstände.

Die Ausstellung "Fantasien in Holz und Farbe" von Volkmar und Ilona Koch wird mit einer Vernissage am Samstag, den 29.04.2023 um 15 Uhr eröffnet. Anschließend ist die Ausstellung bis zum 04.06.2023 jeden Samstag und Sonntag von 14-17 Uhr im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Heinsheimer Straße 16 in Bad Rappenau geöffnet. Die Künstler sind anwesend. Der Eintritt ist frei.