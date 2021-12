„Farbe, Harmonie, Ästhetik“ – Kunstausstellung

Der Kunstverein Wasserschloss Bad Rappenau und das Kulturamt laden Sie zu einer ganz besonderen und abwechslungsreichen Ausstellung ab dem 28.11.2021 ins Wasserschloss Bad Rappenau ein. Die Ausstellung startet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr in Gegenwart der Künstlerin und dem Kurator Michael Steiner, der durch die Ausstellung führen wird. Die offizielle Vernissage beginnt um 17 Uhr.

Reili Maria Riesenkampff zeigt ihre gekonnt abstrakten Farb-Form Kompositionen.

Während der Entstehung Ihrer Werke trägt die Künstlerin Acrylfarbe auf, übermalt sie, kratzt ab, trägt wieder auf – ein Prozess der zu „schillernden“ Flächen führt, die Tiefe erzeugen und in denen sich der Blick verfängt. Es entstehen Flächen wie Wasseroberflächen, changierend und „glitzernd“.

Die Künstlerin malt primär abstrakte Landschaften. Dabei geht es Ihr nicht um das mimetische Abbilden eines Motivs. Vielmehr nutzt sie für ihre Bilder verschiedenste Inspirationsquellen. Sie greift auf einen großen Fundus von Gesehenem, Stimmungen, Gefühlen, Gerüchen, Farben und Lichteinflüssen zurück und vermischt all dies auf der Leinwand, sodass eindrucksvolle Gemälde entstehen, die voller Leben sind. Von Riesenkampffs Bildern geht eine kreative Kraft aus, der man sich schwer entziehen kann. Ihre Malerei ist expressiv und ausdrucksstark. Dabei spielen die Farben eine maßgebliche Rolle. Die Künstlerin hat im wahrsten Sinne des Wortes „Mut zur Farbe“. Knallpink wird mit grasgrün kombiniert, orange, rot, rosa und gelb nebeneinander gesetzt – ihre Farbpallette scheint keine Grenzen zu kennen. Ihre Bilder sind jedoch immer von Harmonie und Ästhetik geprägt, nie wirken sie schrill.

Reili-Maria Riesenkampff geb. von Falkenhausen wird 1946 in Fürstenzell/Bayern geboren und ist in Bocholt am Niederrhein aufgewachsen. Nach dem Abitur folgt ein einjähriger Aufenthalt in Paris und anschließend das Studium der englischen und französischen Sprache mit Abschluss zur Übersetzerin. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne und zwei Töchter.

Seit 1995 widmet sich R. Riesenkampff intensiv der Malerei.

Sie besuchte Malerei-Kurse u. a. bei Bernd Zimmer (Sommerakademie Salzburg), Alexei Neimann (Kunstakademie Moskau) und Stefan Geisler (Kunstakademie Bad Reichenhall). Die Künstlerin lebt und arbeitet in Heidelberg sowie in Sanary sur Mer in Frankreich. Ihre Arbeiten wurden bereits in zahlreichen Einzelausstellungen präsentiert, darunter im Kunsthaus Bocholt, in der Galerie am Schloss/Heidelberg, in der Südpfälzischen Kunstgilde Bad Bergzabern, in der Galerie Porte d`Italie Toulon sowie im Internationalen Club des Auswärtigen Amtes Berlin.

Über die abstrakten und gegenständlichen Kunstwerke der Künstler, die von Frau Riesenkampff eingeladen werden mit ihr auszustellen, informieren wir Sie in der Tagespresse.

Die Ausstellung ist immer sonntags zwischen 13 und 17.00 Uhr geöffnet und nach telefonischer Vereinbarung mit dem Kurator Michael Steiner unter 0175 440 6095

Bitte tragen Sie einen Medizinische Maske beim Betreten des Schlosses und beachten Sie die 3G-Regel vor Ort. Dankeschön.