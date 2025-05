„Fräulein Rabbiner Jonas“ – die weltweit erste Rabbinerin

Vor 90 Jahren wurde Regina Jonas zur ersten Rabbinerin weltweit ordiniert. Erst 60 Jahre später wurde mit Bea Wyler aus der Schweiz wieder eine Frau als Rabbinerin eingesetzt.

Heute ist die Hälfte der Studierenden an Rabbinatsschulen weiblich. Dennoch geriet „Fräulein Rabbiner Jonas“ als Pionierin der Gleichberechtigung lange in Vergessenheit. Das änderte sich mit der Entdeckung ihres Nachlasses in den 1990er Jahren und der Veröffentlichung ihrer Examensarbeit aus dem Jahr 1930: „Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?“

Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg gibt in ihrem Vortrag Einblicke in Leben und Werk von Regina Jonas: Wie sah ihr rabbinisches Wirken im Berlin der 1930er Jahre aus und wie lebte sie dieses Amt in Zeiten der Verfolgung bis hin zur Deportation ins Konzentrationslager Theresienstadt? „Von meinem Beruf weichen kann und darf und will ich nicht“, so schrieb sie 1938 an Martin Buber. 1942 wurde Regina Jonas im Vernichtungslager Auschwitz ermordet.

Referentin: Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg, Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde Hameln und der Liberalen Gruppe Stuttgart, Kurs-Nr.: 2025-34