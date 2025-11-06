"Fragen Sie Frau Schmitz"-ein musikalisch-theatraler Abend voller Witz, Tiefgang und überraschender Einsichten.

Tauchen Sie ein in die wunderbar schräge Welt der Frau Schmitz - sie weiß (fast) alles, sagt (fast ) alles und singt definitiv alles. Zwischen Lebensberatung, skurrilen Alltagssituationen und charmanten Liedern erleben Sie eine humorvolle, freche und berührende Revue mit Live-Gesang, Theater und jeder Menge Augenzwinkern.

widerHALL mit den Sängerinnen Dagmar Esser, Lisa Missy, Patricia Reutter und dem Pianisten Matthias Egner führen durchs Programm.

Keine Platzreservierung. Einlass um 19.00 Uhr