„Fragen Sie Frau Schmitz"

Büschlerkeller Schwäbisch Hall Am Markt 13, 74523 Schwäbisch Hall

"Fragen Sie Frau Schmitz"-ein musikalisch-theatraler Abend voller Witz, Tiefgang und überraschender Einsichten.

Tauchen Sie ein in die wunderbar schräge Welt der Frau Schmitz - sie weiß (fast) alles, sagt (fast ) alles und singt definitiv alles. Zwischen Lebensberatung, skurrilen Alltagssituationen und charmanten Liedern erleben Sie eine humorvolle, freche und berührende Revue mit Live-Gesang, Theater und jeder Menge Augenzwinkern.

widerHALL mit den Sängerinnen Dagmar Esser, Lisa Missy, Patricia Reutter und dem Pianisten Matthias Egner führen durchs Programm.

Keine Platzreservierung. Einlass um 19.00 Uhr

Info

Theater & Bühne
