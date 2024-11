Adventskonzert „Freude, große Freude“

Der Göppinger Kammerchor präsentiert am 01. Dezember das Adventskonzert unter dem Motto „Freude, große Freude!“

Am Abend des 1. Advent (Sonntag, 1. Dezember 2024) lädt der Göppinger Kammerchor zu einem festlichen Chorkonzert um 18 Uhr in die Stadtkirche Göppingen ein. Unter der Leitung seiner neuen Dirigentin Franziska Bubeck präsentiert der Kammerchor adventliche und weihnachtliche a-cappella-Musik aus England und Deutschland. Der Chor wird von Norbert Englbrecht, dem neuen Dekanatskirchenmusiker von St. Maria, an der Orgel begleitet.

Freude in all ihren Facetten

„Siehe, ich verkündige euch große Freude!“ – mit dieser Botschaft des Engels an die Hirten in der Weihnachtsgeschichte beginnt eine Vorfreude, die für viele Menschen auch heute die Adventszeit prägt. Das Konzertprogramm fängt unterschiedliche Nuancen der Freude ein. Es spannt den Bogen von der innigen Freude der Maria über jubelnde Engelschöre bis hin zur Bedeutung der Freude in Zeiten des Krieges.

Im Konzert erklingen sowohl das feierliche „For unto us a child is born“ aus dem „Messiah“ als auch die bekannten Carols „Ding dong, merrily on high“ und „Hark, the herald-angels sing“, dessen Melodie übrigens aus Mendelssohns Feder stammt. Aber auch Werke von Andreas Hammerschmidt, Georg Friedrich Händel und Felix Mendelssohn Bartholdy, sowie Raritäten wie Stücke von Max Gulbins, Albert Becker und Malcolm Williamson.