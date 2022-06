Audi Bläserphilharmonie spielt Filmmusik

Seit 1962 bietet Audi musikbegeisterten Mitarbeiter_innen in Ingolstadt die Möglichkeit, im sinfonischen Blasorchester des Unternehmens zu spielen.

Rund 60 Mitglieder umfasst die Audi Bläserphilharmonie, die in diesem Jahr 60 Jahre alt wird. Im Repertoire hat das Orchester Bearbeitungen klassischer sinfonischer Werke, moderne Blasorchesterliteratur und gehobene Unterhaltungsmusik.

Letztere wollen die Musiker_innen unter der Leitung von Chefdirigent Pietro Sarno bei einem Auftritt am 2. Juli im Audi Forum Neckarsulm zum Besten geben: Unter dem Titel „Future Sounds“ präsentieren sie ein Potpourri aus Filmmusikstücken zu diversen Science-Fiction-Klassikern. Neben den Hits von John Williams zum Weltraumepos „Star Wars“ von George Lucas steht auch das Kult-Intro zu Gene Roddenberrys Serie „Star Trek“ im Programm, die Alexander Courage komponierte. Ebenfalls zu hören: „Jupiter, the Bringer of Jollity“ aus Gustav Holsts berühmter Planeten-Suite, an der sich neben Filmmusikmeistern wie John Williams, Vangelis oder Hans Zimmer auch Frank Zappa, Sarah Brightman und diverse Rockbands orientiert haben.