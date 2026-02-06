„Gedächtnisfeyer“

Das Wunder des Wiederaufbaus der vor 300 Jahren abgebrannten Reichsstadt Reutlingen.

Nach 40 Stunden Feuersbrunst lag die Reutlinger Altstadt in weiten Teilen in Schutt und Asche. Über 900 Gebäude waren zerstört und auch die großartige Marienkirche trug schwere Schäden davon. Dass nur 60 Jahre später die Altstadt größtenteils wieder aufrecht stand, ist angesichts des Ausmaßes der Katastrophe kaum zu glauben. Im Vortrag soll aufgezeigt werden, wie dieses Wunder gelingen konnte. Dazu wurde im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts des Stadtarchivs Reutlingen die schriftliche Überlieferung zum Wiederaufbau neu aufgearbeitet und durch gezielte bauhistorische Untersuchungen ergänzt.

Tilmann Marstaller ist Archäologe und Bauforscher. Als hervorragender Kenner der Materie hat er vielfach über Einzelobjekte in Reutlingen publiziert. Im Rahmen des Stadtbrandjahrestages arbeitet er an der Erforschung des Wiederaufbaus der Reichsstadt nach dem Brand.