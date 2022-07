„Goethe, Schiller und ‚Mignon‘“

„In seiner isolierten Gestalt, seiner geheimnisvollen Existenz, seiner Reinheit und Unschuld repräsentiert es [dieses poeti- sche Wesen] die Stufe des Alters, auf der es steht, so rein, es kann zu der reinsten Wehmut und zu einer wahr mensch- lichen Trauer bewegen.

Weil sich nichts als die Menschheit in ihm darstellte“ – so schrieb Friedrich Schiller an Goethe am 2. Juli 1796.

Als Kaspar Hauser, das „Kind Europas“, geboren wurde, war der Mediziner, Dramatiker, Lyriker, Philosoph und Historiker Friedrich Schiller bereits tot – und in Goethes Werk und seinen Briefen findet sich keinerlei Bezugnahme auf ihn. In der mehrfach traumatisierten, geheimnisvollen Gestalt Mignons (in „Wilhelm Meister“) aber gelang Goethe, Jahrzehnte vor dem Auftauchen Hausers, eine einzigartige Darstellung menschlichen Leides, menschlicher Sensitivität und menschheitlicher Größe.

Der anthroposophische Psychiater Friedrich Husemann kam 1936 in seinem Buch „Goethe und die Heilkunst. Betrachtungen zur Krise in der Medizin“ nicht von ungefähr auf Goethes Mignon – zu einer Zeit, als die Zwangssterili- sation unerwünschter Menschen in Deutschland bereits systematisch betrieben und die Tötung psychisch kranker Menschen vorbereitet wurden.