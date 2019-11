„Goldregen & Silberschnee“ - Nikolaus' liebstes Märchen

Wir laden alle Kinder und Ihre Eltern zu einer märchenhaft musikalischen Mitspielreise in das Reich von Frau Holle ein.

„Ho-Ho-Ho!“, so tönt es auch in diesem Jahr im weihnachtlichen Audi Forum! Und das mit gutem Grund: Der Nikolaus hat seine Lieblings-Geschichte, das Märchen von Frau Holle mitgebracht! Wenn er sein dickes Buch aufklappt beginnt die Erzählung lebendig zu werden – traumhaft dargestellt vom Theater Radelrutsch.

Alle Kinder und Ihre Eltern sind ein zu einer märchenhaft musikalischen Mitspielreise in das Reich von Frau Holle eingeladen. Wir setzen mit dem Mädchen Marie das Spinnrad in Schwung und freuen uns an der blühenden Blumenwiese, holen die knusprigen Brote aus dem Backofen, schütteln die reifen knackigen Äpfel vom Baum und lassen die federweißen Schneeflocken wirbeln.

Und natürlich hat der Nikolaus auch wieder eine kleine Überraschung für seine jungen Gäste im Gepäck! Wir wünschen viel Vergnügen!