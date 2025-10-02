Hämmerle kommt – und bleibt so lange bis er wieder geht

Kino im Waldhorn Königstraße 12, 72108 Rottenburg

Schwäbische Comedy mit Bernd Kohlhepp.

Seit Jahren treibt diese sonderbare Gestalt auf den Bühnen und Fernsehschirmen Süddeutschlands ihr Unwesen und erklärt uns auf unverkennbare Weise die Welt. Herr Kohlhepp –Schöpfer und Erfinder des Kultschwaben – kommt es wie eine Ewigkeit vor. Bernd Kohlhepp ist Schwabe aus Leidenschaft und Komiker aus Berufung.

Der Schauspieler, Autor und Kabarettist, zählt seit den 90er Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene. Grund genug für ein „Hämmerle kommt“ mit den unterhaltsamsten Szenen und schönsten Songs der vergangenen Jahre. Wie immer tanzt, singt - und schwadroniert der Improvisationskünstler und Vollblutkomiker mit dem Publikum.

Info

image001.jpg
Theater & Bühne
