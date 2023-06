„Hänsel und Gretel“ - ein märchenhaftes Mitmachkonzert nach der Oper von Engelbert Humperdinck

Mit einem zauberhaften Märchenkonzert für die ganze Familie starten die Volksbank Kraichgau Klassiktage 2023 am Samstag, 15.07.2023 um 16.00 Uhr.

Das Bad Rappenauer Kurhaus wird zum Schauplatz der Märchenoper „Hänsel und Gretel“, die den Komponisten Engelbert Humperdinck auf einen Schlag weltberühmt machte.

Auf ihrem Weg durch den tiefen Wald werden Hänsel und Gretel in der Nacht von Englein beschützt, sie begegnen gutmütigen Gestalten wie dem Sandmännchen und treffen auf die Hexe, die sie in ihr himmlisch duftendes Knusperhäuschen lockt.

Ein aufregendes Abenteuer beginnt und alle fiebern mit, denn am Ende wird doch hoffentlich alles gut ausgehen…

Das Maruti Quintett und Jonathan Danigel zeigen die beliebte Oper als märchenhaftes Mitmachkonzert. Das Publikum erwarten packende Livemusik, ein farbenfrohes Bühnenbild und ein humorvoller Erzähler, der mit vielen Überraschungen durch die Geschichte führt und zum Mitmachen animiert.

In diesem Konzert bekommen die Kinder auf spielerische Weise Zugang zur Oper. Eine fantasievolle Kulisse, zahlreiche Requisiten, der Wechsel zwischen Erzählung, Schauspiel und Musik führen in diese fabelhafte Welt ein. Bekannte Kinderlieder wie „Brüderlein, komm tanz´ mit mir“ oder „Ein Männlein steht im Walde“ werden in ein neues Gewand gepackt. Die Kinder lernen die verschiedenen Instrumente kennen und dürfen deren Klänge hautnah erleben. Es wird gesungen, getanzt und gerätselt. Ein Nachmittag für die ganze Familie!