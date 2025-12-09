„Hänsel und Gretel“ mit Bastelaktion

Das Figurentheater-FEX ist zu Gast im Stadtmuseum und zeigt das berühmte Märchen „Hänsel und Gretel“ als Koffertheaterstück.
Stadt- und Freiheitsmuseum Sinsheim Hauptstraße 92, 74889 Sinsheim
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Figurentheater-FEX
Das Figurentheater-FEX ist zu Gast im Stadtmuseum und zeigt das berühmte Märchen „Hänsel und Gretel“ als Koffertheaterstück.
