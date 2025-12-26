„Habe die Ehre“ mit Günther Sigl mit Band

"Das können wir jetzt jedes Jahr machen!" kommentierte Günther Sigl den letzten Auftritt bei uns nach etlichen Zugaben und unter tosendem Applaus, bevor er und seine Band von der Bühne gingen.

Beste Unterhaltung ist garantiert, wenn Günther Sigl in charmanter und humorvoller Art singt und Geschichten erzählt aus seinem persönlichen und musikalischen Werdegang. Mit seiner Band (Willie Duncan, Wolfgang Götz, Dieter Radig und Robert Gorzawsky) bringt er die längst zum Evergreen gewordenen Songs wie z.B "Schickeria", "Zwoa Zigarett'n" oder "Frosch im Hois" usw. in einer bunten Mischung aus Boogie Woogie, Western Swing, Blues, Rock'n'Roll Ska, Chanson und alten Schlagern live auf die Bühne. Viel Spaß mit dem legendären Frontmann der erfolgreichsten bayerischen Band!