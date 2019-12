Heil Nero - Rom im Film

Die berühmteste Person der römischen Antike ist sicherlich Nero, auch dank der genialen Darstellung durch Peter Ustinov in "Quo vadis", einem der großen Monumentalfilme der Fünfziger Jahre. Aber auch andere Filme prägten Stereotypen, mit denen die römische Welt belegt wird. Was ist Wahrheit, was Fiktion? Wo trifft Hollywood ungewollt den Nerv der Antike und wo wird gnadenlos übertrieben und verfälscht? Amüsante Einblicke in die Unterhaltungsindustrie unserer Zeit, in der die Interpretation der Antike mehr über uns aussagt, als über das antike Rom.