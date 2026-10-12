„Heilbronn 2027: Gemeinsam die Grüne Hauptstadt Europas gestalten“

Welche Ideen, Projekte und Aktionen stecken hinter Heilbronn 2027? Das Team des Lokalen Nachhaltigkeitsbüros stellt das Programm vor und lädt zum Austausch ein.
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Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn
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Welche Ideen, Projekte und Aktionen stecken hinter Heilbronn 2027? Das Team des Lokalen Nachhaltigkeitsbüros stellt das Programm vor und lädt zum Austausch ein.
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