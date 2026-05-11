„Heisenberg - eine zauberhafte Liebeskomödie“

„Heisenberg“ ist, um es in drei Worten zu sagen, ein modernes Märchen!

Das Tournee Theater Stuttgart entführt die Besucherinnen und Besucher mit viel Romantik und umwerfendem Humor in Simon Stephens köstlich ironisches Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen und bringt beste Theaterunterhaltung auf die Bühne.

Der Autor nähert sich dabei seinen Personen mit Verständnis, Neugier, Nachsicht und Zärtlichkeit. Und er erfindet mit Georgie und Alex zwei Figuren, die man im Theater schon lange nicht mehr gesehen hat. Die beiden verzaubern die Besucherinnen und Besucher nicht nur durch ihre Widerspenstigkeit, sondern auch durch ihre ganz eigene Weise, mit der sie um die Verwirklichung ihres Traums vom privaten Glück kämpfen. Die ungewöhnliche (Liebes-)Geschichte des Paares beginnt auf einem Bahnhof und erst spät merkt Alex, dass die Begegnung mit Georgie kein Zufall war und lässt sich in wunderbarer Unbesorgtheit zum ersten Mal in seinem Leben auf ein Abenteuer ein!