„Hitch & ich “ - Jens Wawrczeck liest "Die Vögel"

Jens Wawrczeck, Sprecher der Hörspielserie „Die drei ???“, liest im Audi Werk aus den Romanen und Erzählungen hinter Hitchcocks Filmerfolgen - an diesem Abend aus "Die Vögel".

England, an der Küste. Der Farmarbeiter Nat Hocken bemerkt ein seltsames Phänomen: Eine große Zahl Vögel versammelt sich über der See und verhält sich äußerst eigenartig. Was geht hier vor sich? Die große Ansammlung der Vögel wird auf einen plötzlichen Kälteeinbruch zurückgeführt. Aber in der Nacht sammeln sich die Vögel auch über dem Haus des Farmarbeiters und attackieren ihn. Als er am nächsten Tag von dem Vorfall berichtet, nimmt ihn niemand ernst. Doch dann verkündet die BBC, dass sich riesige Vogelschwärme über ganz England formieren – der Notstand wird ausgerufen... Mehr erfahren Krimifans am 27. Oktober im Audi Werk Neckarsulm bei einem verdächtig spannenden Abend mit Jens Wawrczeck, Sprecher der Hörspielserie „Die drei ???“. Der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher erlangte mit seiner Rolle als Detektiv Peter Shaw Kultstatus. Mit der Lesereihe „Hitch und ich“ erfüllt er sich jetzt einen Traum – und liest aus den Romanen und Erzählungen hinter Hitchcocks Filmerfolgen. Livemusik auf dem Theremin, einem berührungslos gespielten Musikinstrument, begleitet das Publikum durch die schaurig schöne Lesung in besonderer Atmosphäre.