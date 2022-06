„Besondere Konzerte an besonderen Orten“ heißt das Thema, das die Kulturregion Heilbronn in diesem Jahr ausgerufen hat und das es zu beleben gilt.

In Zusammenarbeit mit der Bad Rappenauer Harfenistin Maren Ferber (Musikschule ConTakt), ihrer Harfenkollegin Anne Kox-Schindelin und dem Kulturamt der Stadt Bad Rappenau entstand ein wirklich ganz besonderes Konzert-Konzept mit dem Titel „HOCH genuss in der TIEF garage“, das nun endlich am 09.07.2022 in der Tiefgarage des Rathauses Bad Rappenau zur Umsetzung kommt.

Eine Harfe ist an sich schon ein besonderes Instrument. Zwei Harfen verdoppeln das Vergnügen; und wenn zwei Harfenistinnen mit ihren „himmlischen“ Instrumenten als Konzert-Location die Tiefgarage des Bad Rappenauer Rathauses wählen, ist das an Besonderheit kaum zu übertreffen!

Aber das ist noch nicht alles: Umrahmt wird die Veranstaltung von überraschenden Videoeinspielungen verschiedener „besonderer Orte“ aus der Umgebung. Erfahren Sie dabei Neues, Witziges und Ungeahntes über Bad Rappenau und seine Stadtteile.

Präsentiert wird uns dieses Event von dem experimentierfreudigen Harfen-Duo Maren Ferber (Bad Rappenau) und Anne Kox-Schindelin (Würzburg). Sie lernten sich 2011 bei einem Auftritt kennen und gründeten kurze Zeit später ein Harfen-Duo. Ihre Experimentierfreude und Kreativität stellen sie auch in der Auswahl ihres Konzertprogrammes unter Beweis: Vom Klangbad in Smetanas "Moldau" bis hin zum flotten Groove beim südamerikanischen Titel "Moliendo Café" wird die Vielseitigkeit der Harfe in ihrer vollen Brandbreite präsentiert.

Die im Jahr 2000 fertig gestellte Tiefgarage des Bad Rappenauer Rathauses bietet eine besondere Kulisse für das klangvolle, kreative und experimentelle Konzert des Harfenduos Ferber/Kox-Schindelin.

Eintrittskarten erhalten Sie im Bürgerbüro im Rathaus, Kirchplatz 4, Tel. 07264/922-321

Hotline am Veranstaltungstag: 07264 922 161