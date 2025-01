Geschichtenzeit

Besucht unsere spannende Vorlesestunde in unserer Kinderbücherei! Diese verwandelt sich in eine zauberhafte Fantasiewelt, in der kleine Abenteurer und Leseratten auf ihre Kosten kommen. Unsere VorleserInnen werden ausgewählte Bücher vorlesen, die nicht nur zum Träumen und Staunen einladen, sondern auch die Sprachentwicklung und Konzentrationsfähigkeit fördert.

Die Vorlesestunde ist kostenlos und für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Wir freuen uns auf euch!