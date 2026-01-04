Henri Boulanger ist ein Loser.

Nachdem sein Job Einsparungsmaßnahmen zum Opfer fiel, beschließt er, seinem freudlosen Dasein ein Ende zu setzen. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Und so sucht er sich professionelle Hilfe: In einer dubiosen Bar heuert er einen Auftragskiller an, den er auf sich selbst ansetzt. Während er sich in einer Kneipe betrinkt, um sich dem nun Unvermeidlichen zu fügen, lernt er jedoch Margaret kennen. Und plötzlich scheint das Leben doch noch lebenswert zu werden. Aber lässt sich der Auftragsmord so einfach stornieren? Schon bald be?ndet sich Henri auf der Flucht, während der Killer langsam immer näher kommt …

I Hired A Contract Killer entstand ursprünglich als Film des finnischen Regisseurs und Drehbuchautors Ari Kaurismäki (*1957). Mit seiner radikalen Fokussierung auf das trostlose Leben der ausnahmslos gescheiterten Figuren ohne schmückendes Beiwerk avancierte er bald nach seiner Premiere 1990 zum Kultfilm. Kaurismäkis Schaffen ist von einem melancholisch-lakonischen Humor geprägt, der in I Hired A Contract Killer auf Elemente des Kriminal? lms stößt – eine Hommage an den Film noir. Die Idee für das Drehbuch geht auf den mehr als 20 mal verfilmten Roman Die Leiden eines Chinesenin China von Jules Verne aus dem Jahr 1879 zurück, in dem Kin-Fo einen Freund mit seiner Ermordung beauftragt.